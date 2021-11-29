Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de şiddetli rüzgâr sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr etkisini hissettirmeye başladı.
Eskişehir-Bursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgâr nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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