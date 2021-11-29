Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de lodos: Çatının boşluğunda kalan otomobil hurda olmaktan kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Çatının boşluğunda kalan otomobil, şans eseri hurda olmaktan kurtuldu.
Burhaniye’de hayatı olumsuz etkileyen fırtına Avunduk Mahallesinde Ayşe Demir’e ait evin çatısını uçurdu.
Yerinden kopan çatı Özlem Yılmaz’a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Çatının boşluğunda kalan otomobilde şans eseri hasar oluşmadı.
Yolu kapatan çatıyı Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaldırdı.
Etiketler: Balıkesir
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