Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini artırarak sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde 270 yıllık olduğu bilinen çınar ağacı kuvvetli lodos nedeniyle devrildi.

Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, kısmen yolu kapattı. Belediye ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini söyledi.

Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısı uçarak Muammer Sencer Polis Merkezi yanında tramvay durağındaki tellerin üzerine düştü.

Bu sırada durakta bulunan vatandaşlar ve tramvaylardan zarar gören olmadı. Durakta ve tramvay hattında hasara yol açan olayın ardından ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgede tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Anadolujet firmasına ait TK 7577 sefer sayılı Trabzon-Bursa uçağı, kuvvetli lodos yüzünden Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamayınca Ankara'ya yönlendirildi.