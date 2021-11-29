Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
35 metreden düşen kadın 5 saatte kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında 35 metreden kanyona düşüp mahsur kalan 54 yaşındaki Nigar Ademyılmaz, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karasu Çayı mevkiinde doğa yürüyüşü yapan grupta bulunan Nigar Ademyılmaz, 35 metreden kanyona düşerek yaralandı.
Gruptakiler durumu, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve jandarma ekipleri, kurulan halat sistemiyle yanına gittikleri Ademyılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Ayağı kırılan Ademyılmaz, ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansın beklediği bölgeye götürüldü. 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan Ademyılmaz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Diyarbakır
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