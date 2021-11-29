Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Barbaros' fırtına nedeniyle limana demirledi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa" denizlerdeki kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle Samsun Limanı'na demirledi.
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