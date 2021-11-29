Olay, geçen cumartesi Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda annesi ve babasıyla sık sık tartışan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla yine kavga etti. Tartışmanın ardından dışarıya çıkan babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında adamı kafasına sopayla vurarak darbetmeye başladı. Durumu fark edenler tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı.

Babanın sağlık durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

"Psikolojik sorunları varmış"

Polis ekipleri, babasını sokak ortasında öldüresiye döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha önce de tehdit ettiği öğrenildi.