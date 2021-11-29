Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında kalan bölgede fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de (Bodrum-Anamur arası) yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 1 Aralık'ta öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, başta balıkçı ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Meteoroloji
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