Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de (Bodrum-Anamur arası) yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 1 Aralık'ta öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, başta balıkçı ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.