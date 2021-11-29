Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da kayıp olarak aranan 31 yaşındaki kadının cesedi su kuyusunda bulundu.
Bartın’ın Gecen Mahallesi'nde dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 31 yaşındaki Songül Sarı'nın yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.
Mahallede arama yapan Sarı'nın yakınları, kadının cesedini Daşboğar mevkisinde tarladaki su kuyusunda bulundu.
Bölgeye gelen ekipler, cesede ulaşılması için 6 metre derinliğinde olan kuyudaki suyu pompa yardımıyla boşalttı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Sarı'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Soruşturma sürüyor.
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