Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de deniz taştı, otopark su içinde kaldı
[Fotoğraf: AA]
İzmit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar Kocaeli'de denizin taşmasına sebep oldu. Lodos sebebiyle sahil otoparkının bir bölümü su içinde kaldı.
Körfeze kıyısı olan ilçelerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.
İzmit ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümü su altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Kocaeli
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