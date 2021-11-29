Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya’da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Malatya
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