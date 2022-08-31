Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji, Batı Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sağanağın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış Sel
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