Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'ı dolu ve sağanak vurdu
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanağa bıraktı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı.
Şiddetli yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti.
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