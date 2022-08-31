İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 22-28 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 37 bin 957 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 862 kaçak ilaç, 6 bin 200 şişe etil alkol, 481 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 455 paket kaçak sigara, 450 kaçak puro, 103 litre sahte alkollü içki, 369 sahte bandrol, 60 kilogram kaçak tütün, 77 kaçak cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi ve 6 milyon 23 bin 800 makaron ele geçirdi.

Ayrıca 1 kaçak otomobile el konulan operasyonlarda, 46 kişi yakalandı.