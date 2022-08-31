Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yağmur borusundan tırmandığı evden 1 milyon lira çaldı
[Fotograf: DHA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 2 katlı müstakil eve yağmur borusundan tırmanıp giren hırsız, Hatice A.'ya ait 900 bin lira değerindeki altın ile 100 bin lira parayı çaldı.
Evine akşam saatlerinde gelen Hatice A., ikinci kattaki yatak odasına çıktı. Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL paranın çalındığını anlayınca polise başvurdu.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. olduğunu ve evin 2'nci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi.
Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu. Emniyette suçunu itiraf edip, adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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