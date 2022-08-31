İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince, terörden arındırılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Eren Abluka-35 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamındaki istihbari çalışmalar sonucu, bölgedeki 3 mağara ve sığınağın bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanıldığı tespit edildi.

Bu mağara ve sığınaklarda 2 ağır makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, el roketi, farklı silahlara ait 11 şarjör, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, ağır makineli tüfeğe ait 2 mayon ve mayon kutusu, AK-47 tüfeğine ait 2 dipçik, bir gündüz görüş dürbünü, 31 telsiz, 6 telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.