TRT Haber 20.09.2025 09:37

Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

Türkiye, yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun bazı bölgelerinde hafta sonunda yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için de kuvvetli yağış uyarısı var. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Artvin, Rize, Giresun,Trabzon illeri için 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

Yağışlar, Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu illerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık da yükselecek. Hava sıcaklığının yurt genelinde 4 ila 10 derece artması bekleniyor.

3 büyükşehir

3 gün boyunca 3 büyük şehirde yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek sıcaklık Ankara'da 24, İstanbul'da 26, İzmir'de 29 derece olarak tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
