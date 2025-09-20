Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.09.2025 09:15

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürerken, alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de tahliye edildi.

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkiinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Muğla Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Firarinin son 'perdesi': Polisi görünce ölü taklidi yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Liman devleti denetiminin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi
09:51
Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı
09:29
Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
09:11
Firarinin son 'perdesi': Polisi görünce ölü taklidi yaptı
09:55
Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu
06:35
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ