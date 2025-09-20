Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu

Alınan bilgiye göre, sağanak en çok Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkisini gösterdi.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesinde şiddetli yağış sonrası derelerin taşmasıyla bazı evleri su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla 2'si çocuk 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtararak güvenli bir bölgeye tahliye etti.

Fındıklı ilçesinde ise Arılı ve Çağlayan derelerinin taşması su baskınlarına yol açtı.

Çamlıhemşin ilçesinde de Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı karayolu, dere taşması ve meydana gelen toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, il genelinde aralıklarla devam eden yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.