Firarinin son 'perdesi': Polisi görünce ölü taklidi yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan da kaydı olan S.A'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde firari hükümlünün merkez Osmangazi ilçesi Vakıf Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören S.A, yakalanmamak için bir arazideki çimlerin üzerine uzanarak hareketsiz kaldı.

Ölü taklidi yapan hükümlünün bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, S.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.