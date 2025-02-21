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Türkiye
TRT Haber 21.02.2025 05:15

Meteoroloji'den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 8 ile turuncu, 25 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Son tahminlere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İstanbul ve çevresi kar yağışlı.

Yağışın yarın da süreceği belirtiliyor.

Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Bartın'a "turuncu"; İstanbul'un da içinde olduğu 25 ile "sarı" kodlu uyarı verildi, toplamda 33 il için uyarı yayımlandı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde saatte 60 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji'den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı 

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha düşmesi bekleniyor.

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı beklenen illerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

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