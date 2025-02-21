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Türkiye
TRT Haber 21.02.2025 00:16

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

İstanbul'da hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. İstanbul Boğazında gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Hava koşulları deniz ulaşımını da aksatıyor.

İstanbul Boğazı sis nedeniyle, transit geçişlere kapatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bu arada İDO ve BUDO'nun bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

09.00 Yalova-Pendik

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

10.00 Pendik-Yalova

13.00 Yalova-Pendik

13.45 Yenikapı-Yalova

13.45 Yalova-Yenikapı

14.00 Pendik-Yalova

19.00 Yalova-Pendik

19.45 Yalova-Yenikapı

20.00 Pendik-Yalova

21.45 Yenikapı-Yalova

21.45 Yalova-Yenikapı

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağını kalan tüm seferlerin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

 

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