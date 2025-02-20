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Türkiye
AA 20.02.2025 22:41

Bazı illerde elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul, Sinop ve Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle elektrikli scooter, motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Bazı illerde elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Megakent İstanbul'da iki gündür kar yağışı sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların yarın da tatil olacağı müjdesini verdi.

Ayrıca, her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını aktardı.

Sinop

Sinop'ta etkisini sürdüren kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Sinop Valiliği, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin 21 Şubat Cuma günü saat 06.00’dan 22 Şubat Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli'de kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi oluşacağı değerlendirilerek tedbirler alındı.

Bu kapsamda, yarın saat 09.00'dan 23 Şubat Pazar günü 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.​​​​​​​

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