Açık -5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.02.2025 01:45

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksattı

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Beykoz'da 2 İETT otobüsü yolda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Beykoz Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde 2 İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Otobüslerden biri kaldırıma yanaşarak durabildi.

Gidecekleri yere yakın olan yolcular otobüslerden inip yürüyerek yollarına devam etti.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, yol kenarındaki parmaklıklara çarptı. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Tuzla'da da karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Sultanbeyli ve Silivri'de de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de yağış vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

Vatandaşlar karın tadını kar topu oynayarak çıkarırken, araçlarıyla yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Sultangazi ve Küçükçekmece'de bazı vatandaşlar kar yağışı altında halay çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da yağış etkisini sürdürüyor.

Pendik'te vatandaşlar kar topu oynayıp halay çekerken, Kartal Yakakent Caddesi'nde bir otomobilin kayarak kamyonete çarptığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin yasak başladı.

ETİKETLER
İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:20
Irak'taki Türkmenlerden Kerkük'te 'görev dağılımındaki haksızlığa' tepki
02:15
Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası düzenlendi
00:17
Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu
00:05
İstanbul'da okullar bugün de tatil edildi
23:09
Bahçeli "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı
22:57
Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu darp etti
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar molası
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar molası
FOTO FOKUS
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ