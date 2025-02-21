İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksattı

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Beykoz Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde 2 İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Otobüslerden biri kaldırıma yanaşarak durabildi.

Gidecekleri yere yakın olan yolcular otobüslerden inip yürüyerek yollarına devam etti.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, yol kenarındaki parmaklıklara çarptı. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Tuzla'da da karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sultanbeyli ve Silivri'de de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de yağış vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

Vatandaşlar karın tadını kar topu oynayarak çıkarırken, araçlarıyla yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Sultangazi ve Küçükçekmece'de bazı vatandaşlar kar yağışı altında halay çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da yağış etkisini sürdürüyor.

Pendik'te vatandaşlar kar topu oynayıp halay çekerken, Kartal Yakakent Caddesi'nde bir otomobilin kayarak kamyonete çarptığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin yasak başladı.