Şiddetli yağış ve fırtına yurdu etkisi altına alacak.

Mersin ve Antalya'da yağışlar kuvvetli ve gök gürültülü olacak

Özellikle Mersin ve Antalya'da bugün kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, "Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın doğusu ve doğu ilçelerinden itibaren, Mersin il genelinde, Adana'nın özellikle batı bölgeleri başta olmak üzere Adana genelinde çok kuvvetli ve zaman zaman şiddetli yağışlar göreceğiz. Bu yağışların en kuvvetli olacağı Mersin il geneli ile Mersin doğu ilçeleri ve Adana'nın batı ilçeleri." dedi.

Uzmanlar, Mersin'de yaşanabilecek sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

İstanbul'a beklenen yağış geldi

Marmara Bölgesi'nde de bugünden itibaren kuvvetli fırtına ve sağanak görülecek.

Çelik, "150 kilograma varan yağışlar göreceğiz. Marmara genelinden yağışlar çoğunlukla kuvvetli yağmur şeklinde; ancak güney kesimlerinde Çanakkale, Balıkesir arasında çok kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur göreceğiz Çanakkale, Balıkesir hattında" diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nin şiddetli yağış uyarısı yapmasının ardından beklenen yağış gece saatlerinde başladı.

Sağanak, kentin genelinde aralıklarla etkisini sürdürdü.Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler kayganlaşan yollarda kontrollü olarak seyretti.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun yarın da devam edeceği belirtildi.

İç Anadolu'da kar bekleniyor

İç bölgelerde de bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

"Akdeniz'in iç kesimlerinde Toroslar mevkiinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Isparta'nın güney ilçelerinde, Konya'nın güney ilçelerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının yoğun şekilde görüneceğini tahmin ediyoruz, onun dışında da İç Anadolu bölge genelinde de kar yağışı tahminimiz var."

Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterecek. Daha sonra ise karla karışık yağmura dönecek.

Ankara'da fırtına uyarısı

Ankara Valiliği de bir uyarı yayınlayarak, başkent ve çevresinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: TRT Haber