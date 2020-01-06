Türkiye

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

06 Ocak 2020 Pazartesi 05:25 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 05:33

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun bazı seferleri, BUDO'nun ise tüm seferleri iptal edildi.