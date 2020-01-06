İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri06 Ocak 2020 Pazartesi 05:25 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 05:33
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun bazı seferleri, BUDO'nun ise tüm seferleri iptal edildi.
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: TRT Haber