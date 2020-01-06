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Malatya'da gizli buzlanma kazalara neden oldu06 Ocak 2020 Pazartesi 04:18 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 04:08
Malatya'da gizli buzlanma nediyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi.
Gizli buzlanma nedeniyle Atatürk,Mehmet Buyruk Caddeleri ile Çöşnük kavşağında trafik kazaları yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazalar da 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Büyükşehir Belediye ekiplerinin sabaha karşı tuzlama çalışmasına başladığı ana güzergahlarda yeni kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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