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Denizli'de park halindeki midibüs kundaklandı06 Ocak 2020 Pazartesi 01:53 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 01:52
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Pamukkale'de bulunan boş bir arazide, park halinde bulunan midibüsün bir anda alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Park halinde bulunan diğer araçlara yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.
3 kişi gözaltına alındı
Öte yandan, araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre midibüsün yanıcı madde ile yakıldığı belirtildi.
Polis yangın ile ilgili olarak şüpheli olan 3 şahsı gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: denizli Pamukkale midibüs kundaklama