Pamukkale'de bulunan boş bir arazide, park halinde bulunan midibüsün bir anda alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Park halinde bulunan diğer araçlara yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre midibüsün yanıcı madde ile yakıldığı belirtildi.

Polis yangın ile ilgili olarak şüpheli olan 3 şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA