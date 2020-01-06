Soğuk ve yağışlı hava Türkiye’nin dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle Anadolu’da kendini kar şeklinde gösteren yağışlı hava İstanbul’da yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Yetkililer vatandaşları uyardı

Meteorolojinin pazar günü İstanbul için yaptığı sağanak uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağmur, şehir genelinde kendini göstermeye başladı.

Yağmurun başlamasının ardından, caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Belediyelere bağlı ekipler de yağmurun sebebiyet vereceği su baskınlarına karşı merkezi noktalarda hazır olarak beklemeye devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Kaynak: İHA