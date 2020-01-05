Türkiye
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı05 Ocak 2020 Pazar 14:49 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 14:52
İstanbul ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinde görülecek yağışların, Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanağın, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sebeple Meteoroloji, sağanak sebebiyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Kaynak: TRT Haber