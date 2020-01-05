Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanağın, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sebeple Meteoroloji, sağanak sebebiyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber