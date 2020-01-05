EGM'nin Twitter hesabından "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz." başlığıyla paylaşılan videoda çok sayıda polis memurunun, "Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum." sözlerine ve şehidin fotoğrafına yer verildi.

Videoda ayrıca Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA