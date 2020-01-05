Türkiye
Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü05 Ocak 2020 Pazar 06:04 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 06:08
Kırıkkale'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Fatih Ü. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.
Devrilmenin etkisiyle savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kırıkkale Kırıkkale-Kayseri kara yolu trafik Kazası