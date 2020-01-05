Türkiye
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem05 Ocak 2020 Pazar 01:21 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 01:29
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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