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Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi04 Ocak 2020 Cumartesi 23:00 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhaniye Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bir dairesinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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