Bursa'nın Orhaniye Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bir dairesinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA