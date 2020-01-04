Türkiye
İletişim Başkanlığından vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı04 Ocak 2020 Cumartesi 22:24 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:36
Son günlerde İletişim Başkanlığının ve Cumhurbaşkanlığının ismi kullanılarak "elektrik ve doğal gaz faturalarının iadesi" adı altında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İletişim Başkanlığından açıklama geldi.
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı, "İletişim Başkanlığı vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez" denildi.
Açıklamada, "Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' bildirimi, dolandırıcıların milletimizin devletimize olan güvenini kötüye kullanma girişimidir" ifadesi yer aldı.
Söz konusu siteye erişim engellendi, sorumlularla ilgili de yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
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