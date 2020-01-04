İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı, "İletişim Başkanlığı vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez" denildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' bildirimi, dolandırıcıların milletimizin devletimize olan güvenini kötüye kullanma girişimidir" ifadesi yer aldı.

Söz konusu siteye erişim engellendi, sorumlularla ilgili de yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber