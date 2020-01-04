Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik" sözlerini kullandı.

Kamu Bankalarımızın üst düzey yöneticileri ile “Vizyon 2020 Toplantısı” için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik. pic.twitter.com/H6JZjsWCP2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 4, 2020

Kaynak: AA