Türkiye
Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi04 Ocak 2020 Cumartesi 22:19 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:21
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik" sözlerini kullandı.
Kamu Bankalarımızın üst düzey yöneticileri ile “Vizyon 2020 Toplantısı” için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik. pic.twitter.com/H6JZjsWCP2— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 4, 2020
Kaynak: AA