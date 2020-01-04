Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 100. yıl dönümü kutlamaları, Kahramanmaraş Valiliği önündeki Şehitleri Duvarı'nın açılışı ile başladı. Daha sonra protokol ve vatandaşların katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Dün akşam gerçekleştirilen yürüyüş sırasında milli mücadelenin yaşayan tanıklarından olan Kahramanmaraş Kalesi'nden hava fişekler atıldı, lazer gösteri düzenlendi. Şehrin her yerinden izlenen gösteride gecenin karanlığını havai fişek ve lazer gösterisi aydınlattı.

"12 Şubat hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için çok önemli"

Yürüyüş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde son buldu ve burada 100. yıl etkinliklerinin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 12 Şubat'ın hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi.

Tüm ilçelerde etkinlik yapılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise 2020'nin Kahramanmaraş için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraşımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız."

Kapanışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Kutlamaların finali ise 12 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

Kaynak: DHA