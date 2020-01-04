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Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü04 Ocak 2020 Cumartesi 21:24 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:32
İstanbul Bakırköy'deki metruk bir binada yangın çıktı. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki yangın, Bakırköy Reyhan Sokak'taki iki katlı metruk bir binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
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