İstanbul'daki yangın, Bakırköy Reyhan Sokak'taki iki katlı metruk bir binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: TRT Haber