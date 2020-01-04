2019 yılı birçok alanda teknolojik dönüşümün gerçekleştiği yıl oldu. Bu yıla damgasını vuranlar arasında "Türkiye'nin Otomobili" öne çıktı.

27 Aralık'ta tanıtılan yerli otomobil, 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşmesini sağlamakla kalmadı, özellikleriyle dünyanın dikkatini çekti.

Yerli elektrikli otomobilin üretim tesisi Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak. 5 ayrı modelde yılda 175 bin otomobil üretilecek. Otomobilin üretileceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu anlatan Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor'' dedi.

Işık, fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemelerini ilgili bakanlıkların yürüteceğini, sürecin başladığını ve takibin Bakanlıkça yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA