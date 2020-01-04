Türkiye
Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi04 Ocak 2020 Cumartesi 18:19 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:46
Iğdır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Aynı zamanda, kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Iğdır Havalimanı'nda gün içinde yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
Sis nedeniyle Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: ulaşım uçak seferleri iptal ığdır