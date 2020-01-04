Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Iğdır Havalimanı'nda gün içinde yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

Sis nedeniyle Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: AA