"ABD'nin yaptığı da yanlıştır, bir ülkenin komutanını siz öldürüyorsunuz, bu bir çatışmaya, ülkeler arası çatışmaya zemin hazırlamaktır, diplomasiyi yok etmektir bu." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin İranlı komutana yönelik saldırısını böyle değerlendirdi.

Bundan sonrası için uyardı, Türkiye'nin dış politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Benim isteğim, Türkiye'nin Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirip barış eksenli bir çizgiye oturtmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da Kadın Muhtarlarla bir araya geldi. Gündeminde Libya tezkeresi de vardı. İtirazını sürdürdü, Birleşmiş Milletler'in orada olması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti;

Birleşmiş Milletler diyor ki, ben mevcut hükümeti destekliyorum ve tanıyorum, Ulusal Mutabakat Hükümetini. O zaman gidersin Birleşmiş Milletler'e burada kan akıyor, senin de barış gücün var gönder buraya barış gücünü, Libya'da huzuru sağlasınlar kan akmasın. Ha bu da yetmezse gidersin Arap Birliği'ni çağırırsın." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber



