Asrın projesi Marmaray'ın başı grafitilerle dertte. Marmaray tren setlerine yapılan grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira fatura çıkarıldı. İhaleye 6 firma katıldı.

Devlet Demiryolları grafitilerin temizlenmesi için açtığı ihale sonuçlandı. İhaleyi alan firma çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak. Bu temizlik çalışmasıyla 1000 metrekarelik yüzeyin temizlenmesi bekleniyor.

Trenlerin dış yüzeyindeki harf, çizgi ve ışık efektleri silinecek.

Marmaray'ın üzerindeki grafitilerle ilgili "kamu malına ya da kamusal alana zarar verme" sebebiyle soruşturma süreci de başlatılacak.

Haber: Muhammet Emin Şahin

Kamera: Muratcan Reyhan