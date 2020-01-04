Marmaray tren setlerine izinsiz yapılan grafitiler temizlenecek04 Ocak 2020 Cumartesi 16:27 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:35
İstanbul'da ulaşımın gözdesi Marmaray'ın başı grafitilerle dertte. İzinsiz olarak Marmaray tren setlerinin üzerine yapılan grafitilerin silinmesi için Devlet Demiryolu harekete geçti ve temizlik ihalesi açtı.
Asrın projesi Marmaray'ın başı grafitilerle dertte. Marmaray tren setlerine yapılan grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira fatura çıkarıldı. İhaleye 6 firma katıldı.
Devlet Demiryolları grafitilerin temizlenmesi için açtığı ihale sonuçlandı. İhaleyi alan firma çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak. Bu temizlik çalışmasıyla 1000 metrekarelik yüzeyin temizlenmesi bekleniyor.
Trenlerin dış yüzeyindeki harf, çizgi ve ışık efektleri silinecek.
Marmaray'ın üzerindeki grafitilerle ilgili "kamu malına ya da kamusal alana zarar verme" sebebiyle soruşturma süreci de başlatılacak.
Haber: Muhammet Emin Şahin
Kamera: Muratcan Reyhan