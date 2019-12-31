Türkiye 60 yıl sonra yerli otomobilini üretmek için düğmeye bastı. Yerli elektrikli otomobilin üretim tesisi Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak. 5 ayrı modelde yılda 175 bin otomobil üretilecek.

Yatırımın süresi 13 yıl olarak belirlendi. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 22 milyar lira. Peki, yerli elektrikli otomobil iş gücüne nasıl katkı sağlayacak?

Ekonomist Beyhan İncekara, "Hem uluslararası sermayenin olduğu hem de yerli sermayemize yapmış olduğumuz sabit sermaye yatırımları çok önemli. Çünkü bu yatırımlar istihdama katkı vererek işsizlik oranlarını azaltacak" dedi.

Yerli otomobil üretim tesislerinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu çalışanların 300’ü ise nitelikli personel olacak.

Yüksek katma değerli ürün üretimi ve ihracat artmaya başladıkça piyasanın daha yüksek nitelikli iş gücüne ihtiyacı olacağını söyleyen İncekara, "Önümüzdeki yıllarda yerli otomobilin yaratmış olduğu istihdam nitelikli iş gücü ile desteklenirse daha olumlu sonuçlar verecektir" diye konuştu:

Uzmanlar, yerli otomobilin Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı görüşünde. Türkiye genelinde tesislerin yaygınlaştırılması bekleniyor. Yurt içi talep karşılandıktan sonra yurt dışına ihracatının da hızlanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber