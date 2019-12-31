Türkiye
Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı31 Aralık 2019 Salı 12:34 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 12:35
Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık'ta gözaltına alınan üsteğmen Salih Furkan Sağlam'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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