2019 yılı birçok alanda teknolojik dönüşümün gerçekleştiği yıl oldu. Bu yıla damgasını vuranlar arasında "Türkiye'nin Otomobili" öne çıktı.

27 Aralık'ta tanıtılan yerli otomobil, 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşmesini sağlamakla kalmadı, özellikleriyle dünyanın dikkatini çekti.

Teknolojisi de ön plana çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımına katılarak test sürüşünü gerçekleştirdiği otomobilin görücüye çıkarılan "C-SUV" ve "Sedan" modelleri büyük ilgi çekti. Görüntüsü kadar teknolojisi de ön plana çıkan otomobil, 300+ kilometre veya 500+ kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği sunacak.

Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek Türkiye'nin Otomobili, tüm yolcuları kapsayan dijital bilgi-eğlence ekranından internetten güncelleme imkanı olan yazılımına, sıfır zararlı gaz salınımından elektrikli motoruna kadar birçok konuda ilgi odağı oldu.

Otomobil, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 400 beygir güç sunan motor seçeneğinde sadece 4,8 saniyede tamamlayacak.

"Bağlantılı ve akıllı araç" kavramlarının bilinirliği arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının Türkiye'nin otomobili tanıtımıyla kamuoyunda bilinirliği arttı. Sadece araçlarda değil evlerimizde, üretim tesislerinde ve birçok alanda kullanım imkanı bulunan M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısının yılın üçüncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştı. Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA