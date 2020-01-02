İstanbul Beşiktaş Caddesi'nde kırmızı ışıktan geçerek kural ihlali yaptığı ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Rabia Coşkun isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını, daha sonra arkadan gelen okul servisi altına alarak sürükledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rabia Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedenini, aracın altından çıkararak morga kaldırıldı.

Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, servis aracının sürücüsünü de polis merkezine götürdü.

Rabia Coşkun'un, kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre ilerisindeki Milli Saraylar'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA