Başkentin çeşitli bölgelerinde, sokak satıcı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ve tamamı Suriyeli şahıslardan oluşan bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

[Fotoğraf: AA]

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 19 ayrı adrese, Özel Harekat ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonlarda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları suç örgütü aracılığı ile Ankara'nın çeşitli noktalarında sokak satıcısı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA