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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı04 Ocak 2020 Cumartesi 18:46 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:49
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Meliha ile kardeşi Semira Akaltun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Suruç şanlıurfa minibüs otomobil kazası