4 arkadaş, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Bedan Mahallesi'nde kuş avlamak istedi. Kuş avına çıkanlardan biri uçurumdan düştü, 300 metre yuvarlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı yere ulaştı. Kurtarma ekipleri, yaralıyı iple erişim tekniği ile kurtardı ve düz zemine çıkardı.

Ekipler, yaralıyı 1 kilometre boyunca taşıdıktan sonra ambulans helikoptere nakletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber