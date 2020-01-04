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Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı04 Ocak 2020 Cumartesi 22:56 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:00
Antalya'da kuş avlamak isteyen bir kişi, neredeyse hayatını kaybediyordu. Uçurumdan yuvarlanan avcı, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
4 arkadaş, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Bedan Mahallesi'nde kuş avlamak istedi. Kuş avına çıkanlardan biri uçurumdan düştü, 300 metre yuvarlandı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı yere ulaştı. Kurtarma ekipleri, yaralıyı iple erişim tekniği ile kurtardı ve düz zemine çıkardı.
Ekipler, yaralıyı 1 kilometre boyunca taşıdıktan sonra ambulans helikoptere nakletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: antalya avcı arama kurtarma uçurum