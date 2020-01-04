Türkiye
İzmir adliye şehitlerini anıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 22:52 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:55
İzmir'de 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ın fotoğrafları kentin birçok noktasında yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Fethi Sekin'in, şehit edilişinin 3. yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.
Bu arada, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında da Sekin ile Musa Can'ın fotoğrafların bulunduğu görsel yer aldı.
Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: musa can izmir Fethi Sekin adliye şehitleri