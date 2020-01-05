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İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı05 Ocak 2020 Pazar 04:01 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 04:04
İzmir'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Narlıdere ilçesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Bunun üzerine takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan ve Berkay Altınay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir balçova narlıdere Mithatpaşa Caddesi trafik Kazası